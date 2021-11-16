Курс доллара 16 ноября на открытии торгов Московской биржи снизился на 57 копеек по сравнению с показателями закрытия в понедельник. В семь часов утра доллар стоил 72,01 рубля, но уже через десять минут отыграл 43 копейки.

В дальнейшем американская валюта начала расти и в 09:00 стоила 72,48 рубля.

В свою очередь, евро во вторник утром на открытии торгов потерял 51 копейку по сравнению с вечером 15 ноября, курс валюты ЕС составлял 81,98 рубля. В дальнейшем и европейская валюта начала расти и к девяти часам утра поднялась до отметки 82,46 рубля.

На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком, составлял 72,2724 рубля за доллар и 82,7736 за евро.