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Курс валют сегодня: доллар и евро провалились в яму на открытии торгов

Свободная прессаиещё 2
1 час назад

Курс доллара 16 ноября на открытии торгов Московской биржи снизился на 57 копеек по сравнению с показателями закрытия в понедельник. В семь часов утра доллар стоил 72,01 рубля, но уже через десять минут отыграл 43 копейки.

В дальнейшем американская валюта начала расти и в 09:00 стоила 72,48 рубля.

В свою очередь, евро во вторник утром на открытии торгов потерял 51 копейку по сравнению с вечером 15 ноября, курс валюты ЕС составлял 81,98 рубля. В дальнейшем и европейская валюта начала расти и к девяти часам утра поднялась до отметки 82,46 рубля.

На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком, составлял 72,2724 рубля за доллар и 82,7736 за евро.

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Ранее управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко рассказал, когда стоит срочно покупать доллары.

Рынки,Видео,Московская биржа,Центральный банк России,ЕС,
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