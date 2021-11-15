Решение «Газпрома» вызвало скачок цен на газ в Европе

Стоимость газа в Европе в ходе торгов выросла на 2,5% на фоне отказа «Газпрома» бронировать доптранзит газа через Украину и Польшу на декабрь. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до $966 за 1 тысячу кубометров, или €81,215 за МВт/ч.

Ранее сообщалось, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе 15 ноября.

«Оператор ГТС Украины» 15 ноября предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м. в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию «Сохрановка». Однако предложения остались невостребованными. Торги состоялись в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Компания также не стала бронировать на декабрь мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал–Европа» через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе предлагались объемы в 89 млн куб. м в сутки.

12 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания в этом году перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной. Контракт предполагает транзит 40 млрд кубометров газа в 2021 году. Миллер также подчеркнул, что «Газпром» утвердил план закачки газа в подземные хранилища Европы и в настоящее время его выполняет, используя различные маршруты транспортировки газа, в частности, через территорию Украины.