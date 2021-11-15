Как в 2015 году: экономист предрек валютный кризис

В стране в ближайшее время может произойти валютный кризис, похожий на тот, который случился в 2014-2015 годах.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин. Он напомнил, что тогда Центробанк РФ был вынужден резко повысить ключевую ставку до 17% годовых. Поскольку сейчас фиксируются высокие показатели инфляции, финансовый регулятор может снова принять такие меры и перейти к искусственной девальвации рубля.