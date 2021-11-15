Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Цена золота взлетела

Lenta.ru
1 час назад

В ходе торгов на бирже стоимость золота взлетела до максимального значения за пять месяцев. Цена драгоценного металла поднималась до 1868,5 доллара за унцию. К покупке золота инвесторов подталкивает растущая инфляция, указывает The Wall Street Journal.

Цена золота взлетела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако пока что цена драгметалла все еще остается на 10 процентов ниже рекорда в 2050 за унцию, который был достигнут в августе 2020-го. Газета отмечает, что инвесторы вернулись к золоту «как к старому другу» на фоне ускорения инфляции. При этом спрос на драгоценный металл продолжит расти, пока мировые центробанки не разработают мер по сдерживанию цен. Президент по мировым рынкам банка TIAA Bank Крис Гэфни посоветовал инвесторам увеличить долю золота в портфелях примерно до 10 процентов.

Ранее стало известно, что рост цен в США рекордно ускорился и стал максимальным с 1990 года. Потребительские цены в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост — до 6,2 процента с 5,4 процента месяцем ранее. Индекс потребительских цен вырос на 0,9 процента по сравнению с сентябрем, что стало самым большим скачком за четыре месяца. Причем оба показателя превзошли прогнозы аналитиков: эксперты ожидали годовую инфляцию на уровне 5,8 процента и 0,6 процента в октябре.

Рынки,Wall Street Journal,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители