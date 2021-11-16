Названы условия для стремительного роста доллара

Евро с 2003 года стоит дороже доллара, однако в настоящее время европейская валюта упала до 1,5-годового минимума, достигнув 1,146 доллара. Но это не означает, что в ближайшем будущем на доллар можно будет купить больше одного евро, заявила агентству «Прайм» руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

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Евро может стать дешевле доллара в случае ускорения инфляции в Европе и ухудшения макроэкономических показателей, полагает Сафина. При этом Европейский центральный банк должен сохранить сверхмягкую монетарную политику, а ФРС США – начать поднимать ключевую ставку. Однако эксперт сомневается в развитии событий по такому сценарию в ближайшей перспективе.

«Причиной давления на европейскую валюту стало усиливающееся ожидание рынка более активных шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и, следовательно, росту доходности на долларовые активы. Пока американский регулятор только сократил объем выкупа активов со 120 до 105 миллиардов долларов в ноябре, а в декабре планирует уменьшить лимит еще на 15 миллиардов долларов», — отметила аналитик.

Дальнейшая политика ФРС повлечет за собой новый рост индекса доллара к корзине мировых валют, в том числе к евро, отметила Сафина. Это значит, что европейская валюта будет слабеть к американской в ближайшие полгода-год. Однако, как считает эксперт, ждать, что валюты достигнут паритета, пока не следует.