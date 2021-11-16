Цены на газ в Европе взлетели

Впервые с 27 октября стоимость газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $1000 за 1 тысячу куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась почти до $1002 за 1 тысячу куб. м. На открытии торгов его стоимость выросла почти до $983 за 1 тысячу куб. м, или €83,395 за МВт/ч.

Причиной скачка цен может быть снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они сократились более чем на 10% – до 310,9 млн куб. м в сутки с 345,7 млн куб. м, свидетельствуют данные сервиса Gassco.

Кроме того, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе 15 ноября. «Оператор ГТС Украины» в понедельник предлагал на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако предложения остались невостребованными.