Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Цены на газ в Европе взлетели

Лера Букина
1 час назад

Впервые с 27 октября стоимость газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $1000 за 1 тысячу куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе взлетели
Фото: ReutersReuters

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась почти до $1002 за 1 тысячу куб. м. На открытии торгов его стоимость выросла почти до $983 за 1 тысячу куб. м, или €83,395 за МВт/ч.

Причиной скачка цен может быть снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они сократились более чем на 10% – до 310,9 млн куб. м в сутки с 345,7 млн куб. м, свидетельствуют данные сервиса Gassco.

Германия прекратила сертификацию «Северного потока — 2»

Кроме того, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе 15 ноября. «Оператор ГТС Украины» в понедельник предлагал на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако предложения остались невостребованными.

На фоне итогов аукционов на прокачку стоимость газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тысячу куб. м.

Рынки,Газпром,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители