Второй ПИФ Сбер Управление Активами получил высокий ESG-рейтинг

Фонд «Сбер — Электроэнергетика»[1] стал вторым ПИФом Сбер Управление Активами, которому аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) была присвоена высокая оценка — ESG-6, категории ESG-C. Данная оценка свидетельствует о высоком уровне внимания Сбер Управление Активами к вопросам экологии, социальной ответственности и управления.

Компоненты оценки состоят из нескольких блоков и оценивают работу компании по следующим направлениям: экология (ESG-E), социальная ответственность (ESG-S), корпоративное управление (ESG-G).

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Оценка в части Е (экология) обусловлена структурой фонда, который инвестирует средства в акции компаний электроэнергетического и инфраструктурного секторов экономики. Оценку портфеля составляют акции преимущественно российских компаний, занятых в производстве, передаче и реализации электрической энергии, тепла, предоставлении других коммунальных услуг, а также занятых в реализации или являющихся бенефициарами инфраструктурных проектов.

Оценка в части S (социальная ответственность) определяется уровнем управления социальными рисками и высокими стандартами в области социальной ответственности бизнеса проанализированных компаний. Все рассмотренные компании из состава фонда являются крупнейшими и ответственными работодателями в регионах своего присутствия и вносят значительный вклад в развитие местных сообществ, а также внедряют практики устойчивого развития и социальной ответственности в свою систему управления.

Корпоративное управление (G) оценивается по управляющей компании АО «Сбер Управление Активами». Оценка в этой части обусловлена высокими стандартами корпоративного управления, высоким уровнем интеграции ESG-принципов в управленческие практики и высокой репутацией бренда. Экспертами АКРА было отмечено, что Сбер Управление Активами использует системный подход к интеграции ESG-факторов и аспектов устойчивого развития во всех сферах деятельности, а также характеризуется высоким качеством корпоративного управления.

Мы полагаем, что ESG — один из главных трендов на мировом финансовом рынке, поскольку ESG-инвестиции не менее привлекательны, чем традиционные инструменты Согласно исследованию Morningstar, в 2020 году ESG-фонды даже обошли по прибыльности обычные фонды в США[2]. Число ESG-фондов в 2020 году выросло в 3,5 раза, а их суммарный объём активов дорос до $153 млрд, по данным Morgan Stanley. Мы продолжаем направление на соответствие принципам ESG и заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших продуктов соответствовало данным критериям

Генеральный директор Сбер Управление Активами

ESG-оценка присвоена на основании данных, предоставленных АО «Сбер Управление Активами», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.