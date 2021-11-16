Цена на газ в Европе выросла до месячного максимума

Цена на газ в Европе снова превысила $1100 за 1 тысячу кубометров впервые с 20 октября 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

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К закрытию торгов цена декабрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигла $1 116 за тысячу кубометров.

Ранее немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство – сообщил о приостановке сертификации газопровода «Северный поток – 2».

После изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 можно только в том случае, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.

Процесс сертификации возобновится, когда компания Nord Stream 2 AG создаст «дочку» исключительно для управления немецкой частью трубопровода, как того требует законодательство Германии. После этого дочерняя компания, которой перейдут основные активы и человеческие ресурсы, должна будет вновь подать заявку. Когда эти требования будут выполнены, агентство сможет возобновить экспертизу.

Также вечером стало известно, что «Газпром» не забронировал на среду, 17 ноября, дополнительные мощности для транзита по газопроводам через Украину и через Польшу.

Строительство «Северного потока – 2» из России в Германию завершилось в сентябре 2021 года. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров в год.