Цены на газ в Европе лихорадит

Цена фьючерсов на газ в Европе в начале торгов выросла на 5% и впервые с конца октября превысила $1150 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

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Цена декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на 11:43 мск достигла $1163.

Стоимость фьючерсов растет с пятницы. Во вторник она достигла $1100,5 на фоне новостей о решении регулятора ФРГ приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится.

В Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора «Северного потока-2» как независимого.