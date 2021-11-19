ВТБ продаст акции "Магнита" по 5,7 тыс. рублей за бумагу

Цена размещения акций "Магнита" в рамках продажи пакета со стороны ВТБ составляет 5,7 тыс. рублей за одну ценную бумагу, говорится в материалах банка ВТБ.

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"Группа ВТБ объявляет о продаже примерно 17,28% обыкновенных акций ПАО "Магнит". Примерно 4,9% акций было предложено в процессе ускоренного букбилдинга ("предложение"). Цена размещения была установлена в размере 5 700 рублей за акцию. Оставшиеся примерно 12,4% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в предложении", - отмечается в сообщении.

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В рамках предложения было продано около 4,9% акций "Магнита". Продавцом выступил акционер - ООО "ВТБ инфраструктурные инвестиции" ("дочка" ВТБ).

Оставшиеся 12,4% акций "Магнита", принадлежащие группе ВТБ, будут проданы Marathon Group также по цене 5 700 рублей за акцию. По итогам сделки ВТБ выйдет из капитала "Магнита", а Marathon Group увеличит свою долю в уставном капитале ретейлера до приблизительно 29,2%, став крупнейшим акционером "Магнита". При этом структура сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере приблизительно 4,2% акций "Магнита" перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования ФАС, за которым Marathon Group планирует обратиться после сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале "Магнита".

ВТБ и "Магнит"

В феврале 2018 года ВТБ купил 29,1% акций "Магнита" у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. Совет директоров одобрил отставку Галицкого с поста гендиректора "Магнита". В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.

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