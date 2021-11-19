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В России предупредили о резком росте цен на напитки

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Перегрузка портов Дальнего Востока сильно затруднила бизнес российских пищевых компаний, которые не могут получить необходимые ингредиенты из Китая, предупредил «Коммерсантъ».

В России предупредили о резком росте цен на напитки
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, с проблемами в поставках лимонной кислоты в том числе столкнулись производители безалкогольных напитков в России. Проблемы с поставками грозят сокращением производства.

Как заявил президент «Союзнапитков» Максим Новиков, длительный разрыв логистической цепочки может негативно повлиять на весь цикл. При этом сокращение выпуска напитков может привести к резкому росту цен.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков добавил, что поставщики испытывают «критические логистические проблемы» с контейнерными перевозками упаковки, оборудования, пищевых ингредиентов. По его словам, сейчас российские порты оснащены менее 50 причалами, из которых только 13 обрабатывают импортные контейнеры. Таким образом, из-за большого скопления грузов разгрузка сегодня может затягиваться до 30 дней.

Собеседник издания в одной из экспедиторских компаний также подчеркнул, что причиной происходящего является следствие глобального логистического сбоя из-за пандемии, продолжающегося второй год. Так, в портах Китая постоянно вводятся новые ограничения, в южнокорейском порту Пусан, который загружен на 95 процентов, — огромная пробка.

В то же время сильно увеличилось число заказов со стороны российских импортеров. Они, планируя заказы год назад, не учитывали, что рынки будут расти так стремительно.

Ранее председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Александр Борисов заявил, что рост цен на продовольствие в России в 2022 году будет двузначным. По его словам, это связано в том числе с глобальным ростом цен, глобальной инфляцией.

Рынки,Дмитрий Востриков,Максим Новиков,Александр Борисов,Торгово-промышленная палата,
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