Рубль обесценился к доллару до минимумов с конца августа

«Делать какие-то прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но если мы посмотрим на текущую перспективу до конца года, то я думаю, что рубль будет торговаться в диапазоне 72-74,5, при этом все будет зависеть от стоимости нефти, безусловно, ну и от ряда других факторов, которые сильно будут влиять на действия иностранных инвесторов. Тут очень много факторов, которые будут влиять в совокупности, поэтому в первую очередь, наверное, если мы говорим о российском рынке, здесь будет нейтрализация конфликта на польско-белорусской границе. Этот вопрос должен как-то решиться, соответственно, это будет позитивно сказываться. Плюс возможные встречи и переговоры в первом квартале нашего президента и президента США, если будут уже договоренности и рынок это будет ожидать, может быть благоприятный исход и какие-то новые конструктивные действия в дальнейших взаимоотношениях. Тем не менее, если сейчас будет опять повсеместно рост заболеваемости и введения локдаунов, то это будет негативно сказываться на всех финансовых рынках, но прежде всего на развивающихся. К какому-то логическому завершения все-таки история должна прийти и я ожидаю, что в следующем году все должно стабилизироваться. Сейчас будет довольно повышенная волатильность, но опять-таки, всегда кто-то от этого выигрывает. Наши экспортеры выигрывают от ослабления рубля, но в то же время нужно смотреть на динамику цен, может произойти такая ситуация, что и цены на металлы, и на все наши нефтепродукты на газ могут упасть и доллар при этом тоже ослабнуть».