Рубль обесценился к доллару до минимумов с конца августа

Индекс Московской биржи вплотную приближался к 4000 пунктов — к минимуму с 22 сентября, писал «Коммерсантъ». Причина — миграционный кризис в Белоруссии, а также новые локдауны в Европе, спровоцировавшие падение цен на нефть.
Нефть марки Brent потеряла около 3,5% и опускалась ниже уровня 78,5 на фоне призыва администрации президента США к руководству Индии, Китая, Южной Кореи и Японии проработать возможность продажи нефти из их стратегических резервов. Сегодня к рассмотрению этого вопроса приступили власти Японии. Комментирует экономический обозреватель Вячеслав Абрамов:
Вячеслав Абрамов, экономический обозреватель:
«Делать какие-то прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но если мы посмотрим на текущую перспективу до конца года, то я думаю, что рубль будет торговаться в диапазоне 72-74,5, при этом все будет зависеть от стоимости нефти, безусловно, ну и от ряда других факторов, которые сильно будут влиять на действия иностранных инвесторов. Тут очень много факторов, которые будут влиять в совокупности, поэтому в первую очередь, наверное, если мы говорим о российском рынке, здесь будет нейтрализация конфликта на польско-белорусской границе. Этот вопрос должен как-то решиться, соответственно, это будет позитивно сказываться. Плюс возможные встречи и переговоры в первом квартале нашего президента и президента США, если будут уже договоренности и рынок это будет ожидать, может быть благоприятный исход и какие-то новые конструктивные действия в дальнейших взаимоотношениях. Тем не менее, если сейчас будет опять повсеместно рост заболеваемости и введения локдаунов, то это будет негативно сказываться на всех финансовых рынках, но прежде всего на развивающихся. К какому-то логическому завершения все-таки история должна прийти и я ожидаю, что в следующем году все должно стабилизироваться. Сейчас будет довольно повышенная волатильность, но опять-таки, всегда кто-то от этого выигрывает. Наши экспортеры выигрывают от ослабления рубля, но в то же время нужно смотреть на динамику цен, может произойти такая ситуация, что и цены на металлы, и на все наши нефтепродукты на газ могут упасть и доллар при этом тоже ослабнуть».
В пятницу рынки резко негативно отреагировали на призыв некоторых конгрессменов США не признавать Владимира Путина президентом России, если он решит избираться в 2024 году.
Вторую неделю подряд российский фондовый рынок закрылся в минусе. Что может помочь исправить ситуацию, перечисляет старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич:
Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»:
«Российский фондовый рынок, безусловно, должна поддержать публикация отчетности крупных российских нефтяных и металлургических компаний, которая состоится в конце года. Рубль по-прежнему находится в нисходящем коридоре, правда, ближе к верхней его границе, поэтому, несмотря на обилие негативных новостей, каких-то панических распродаж на рынке я не вижу. По нашим оценкам, в первом квартале 2022 года рубль может вновь увидеть отметку в 70 рублей за доллар».
Банк России сегодня дает за доллар 72 рубля 76 копеек, за евро — 82 рубля 58 копеек