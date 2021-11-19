Цены на нефть упали

Мировые цены на нефть падают более чем на 3% на фоне опасений переизбытка сырья, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 4 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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По состоянию на 15:22 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,4%, до $78,40 за баррель. Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 3,3%, до $75,82 за баррель.

17 ноября стало известно о том, что на виртуальном саммите президент США Джо Байден обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпина с просьбой высвободить часть стратегических резервов нефти, чтобы компенсировать дефицит и сдержать рост цен на энергоносители. Позже появилась информация о том, что США обратились с таким же предложением к Индии, Корее и Японии.