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Цены на нефть устремились вниз

Лера Букина
1 час назад

Мировые цены на нефть падают более чем на 3% на фоне опасений переизбытка сырья, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 4 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цены на нефть упали
Фото: ReutersReuters

По состоянию на 15:22 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,4%, до $78,40 за баррель. Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 3,3%, до $75,82 за баррель.

17 ноября стало известно о том, что на виртуальном саммите президент США Джо Байден обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпина с просьбой высвободить часть стратегических резервов нефти, чтобы компенсировать дефицит и сдержать рост цен на энергоносители. Позже появилась информация о том, что США обратились с таким же предложением к Индии, Корее и Японии.

С начала ноября Brent стала дешевле приблизительно на 6,5%, а WTI — на 8,8%.

Рынки,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
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