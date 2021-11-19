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Цена на газ в Европе снова бьет рекорды

Газета.Ru
58 минут назад

Цена на газ в Европе снова бьет рекорды. Впервые с 20 октября стоимость кубометра топлива превысила 1100 долларов. Таковы результаты торгов на бирже, передает «Пятый канал».

Цена на газ в Европе снова бьет рекорды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины скачка, говорят эксперты, связаны с решением Германии приостановить сертификацию «Северного потока — 2».

Немецкий регулятор считает, что компания-оператор газопровода может получить лицензию только при условии реорганизации правовой формы. Она должна соответствовать законодательству ФРГ. Сертификацию пообещали возобновить, когда головная компания передаст свой основной капитал и персонал в ведение немецкой «дочки».

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