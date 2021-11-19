Цена на газ в Европе снова бьет рекорды. Впервые с 20 октября стоимость кубометра топлива превысила 1100 долларов. Таковы результаты торгов на бирже, передает «Пятый канал».

Немецкий регулятор считает, что компания-оператор газопровода может получить лицензию только при условии реорганизации правовой формы. Она должна соответствовать законодательству ФРГ. Сертификацию пообещали возобновить, когда головная компания передаст свой основной капитал и персонал в ведение немецкой «дочки».