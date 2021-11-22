Икра подорожала до исторического максимума

В октябре 2021 года средняя цена этого продукта в рознице впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за 1 кг, следует из данных Росстата.

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До такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет икра, согласно подсчётам Росстата, подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675 рублей.

Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососёвых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала путины цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.