Экономист оценил перспективы рубля зимой

В ближайшие полгода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют, несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США. Об этом заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич, передает агентство «Прайм».

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«Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года», — отметил эксперт.

Уточняется, что рубль, вероятнее всего, укрепится.

«В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций», — отметил Петроневич.

На этой неделе доллар укрепился к рублю, поднявшись до 73,41 рубля впервые с 22 октября. Ослабление российской валюты специалисты связывают с обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против России.