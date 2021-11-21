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Экономист оценил перспективы рубля и доллара зимой

Lenta.ruиещё 1
49 минут назад

В ближайшие полгода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют, несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США. Об этом заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич, передает агентство «Прайм».

Экономист оценил перспективы рубля зимой
Фото: ТАССТАСС

«Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года», — отметил эксперт.

Уточняется, что рубль, вероятнее всего, укрепится.

«В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций», — отметил Петроневич.

На этой неделе доллар укрепился к рублю, поднявшись до 73,41 рубля впервые с 22 октября. Ослабление российской валюты специалисты связывают с обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против России.

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Укрепление иностранной валюты по отношению к рублю произошло на фоне обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны ЕС считают, что Россия могла бы повлиять на Белоруссию с целью скорейшего разрешения ситуации. Также на курсе рубля сказались возможные санкции от ЕС и США по отношению к России из-за российских войск вблизи Донбасса.

Рынки,Максим Петроневич,Ханты-Мансийский банк "Открытие",ФРС,ЕС,
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