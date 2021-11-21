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Вероятность высока: Экономист предупредил о девальвации рубля

Ювелина Бернст
1 час назад

Российский экономист Михаил Хазин заявил, что в ближайшем будущем возможна девальвация рубля. Об этом сообщает Deita со ссылкой на эфир Youtube-канала «Улицы правды».

Исходя из международной конъюнктуры, вероятность девальвации крайне высока, отметил эксперт. По его словам, Центробанк России и Минфин намерены понизить курс рубля, так как этого требуют от России влиятельные глобальные финансовые институции.

В связи с этим, россиянам, которые хотят приобрести валюту, нужно успеть сделать это, пока рубль не упал по отношению к доллару и евро, предупредил Хазин.

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Последний раз рубль обесценивался в конце 2014 года. По мнению экономиста, следующее падение рубля будет также ощутимым.
Рынки,Видео,Михаил Хазин,Центральный банк России,Минфин,
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