Российский экономист Михаил Хазин заявил, что в ближайшем будущем возможна девальвация рубля. Об этом сообщает Deita со ссылкой на эфир Youtube-канала «Улицы правды».

Исходя из международной конъюнктуры, вероятность девальвации крайне высока, отметил эксперт. По его словам, Центробанк России и Минфин намерены понизить курс рубля, так как этого требуют от России влиятельные глобальные финансовые институции.

В связи с этим, россиянам, которые хотят приобрести валюту, нужно успеть сделать это, пока рубль не упал по отношению к доллару и евро, предупредил Хазин.