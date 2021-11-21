Названы худшие валюты 2021 года

Финансисты назвали валюты-аутсайдеры мирового рынка и рассказали, что будет происходить с долларом и евро. Об этом сообщает «Прайм».

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что за год рубль укрепился к доллару и его «точно нельзя назвать проигравшим в 2021 году».

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«Свой план-минимум по выходу курса на справедливые уровни нацвалюта уже отработала в октябре, а геополитика с нами всегда», — пояснил он.

При этом евро в этом году разочаровал держателей. С начала января этого года евро просел к доллару на 7%, а к рублю почти на 10%. Это произошло из-за ожидания секвестра QE ФРС, смены политического руководства Германии и энергетического кризиса.

Доллар укрепился к корзине из шести основных валют с начала года на 4,7%. Хотя сейчас он и удерживается на пиковых значениях, это не покрывает текущую инфляцию.

Валюты развивающихся стран могут принести неплохую прибыль, но также несут в себе значительные риски. Так, турецкая лира с начала года она рухнула на 40% на фоне непрогнозируемой и частой смены руководства центробанка страны.

Японская иена достигла рекорда падения среди всех глобальных валют в этом году. К середине ноября она ослабла на 12% в паре с долларом.

Аналитики также не советуют вкладываться в экзотические валюты, вроде чешской кроны или бразильского реала. Вкладываться в них стоит, если вы собираетесь учиться или жить в этих странах. Даже вложения в британский фунт и швейцарский франк россияне в основном используют для хеджирования валютных рисков или покрытия расходов семьи, проживающей за границей.

Эксперты считают, что в нынешней ситуации наиболее разумными будут вложения в доллары и евро, а точнее в финансовые инструменты, номинированные в них.

«Перспектива ужесточения монетарных условий в США и еврозоне в 2022-2023 гг. указывает на вероятное укрепление доллара и единой европейской валюты на внешней арене», - считает Михаил Зельцер.

По его мнению, спрос на доллар как защитный актив может заметно увеличиваться из-за глубоких коррекций на перегретых фондовых рынках.