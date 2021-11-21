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Экономисты рассказали, что будет с рублем к концу года

Ювелина Бернст
1 час назад

Экономисты спрогнозировали курс рубля к концу года, передает «Московский комсомолец».

Экономисты рассказали, что будет с рублем к концу года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По их словам, на рубль продолжит оказывать влияние падение цен на нефть. Также на рубле негативно скажется то, что Минфин РФ активно выкупает доллары на внутреннем рынке.

Из-за пандемии продолжится рост рисков для инвесторов на глобальном рынке, что увеличит спрос на доллары в силу высокой защищенности этой валюты. А это приведет к ослаблению всех остальных валют, включая рубль.

Кроме того, ожидается повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в связи с высокой инфляцией в США. Это будет способствовать росту спроса на доллар при сокращении ее объемов в свободном обороте.

При этом закупаться наличными долларами и евро к новогодним праздникам бессмысленно, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, если только вы не собираетесь отдыхать за рубежом.

Курс рубля за последний месяц сильно сдал позиции - на 0,5% или в денежном выражении примерно на 3 рубля к доллару и евро. Ряд экспертов прогнозируют скорую и резкую девальвацию национальной валюты.

Рынки,Наталья Мильчакова,ФРС,Минфин,Московский комсомолец,
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