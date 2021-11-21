Экономисты рассказали, что будет с рублем к концу года

Экономисты спрогнозировали курс рубля к концу года, передает «Московский комсомолец».

По их словам, на рубль продолжит оказывать влияние падение цен на нефть. Также на рубле негативно скажется то, что Минфин РФ активно выкупает доллары на внутреннем рынке.

Из-за пандемии продолжится рост рисков для инвесторов на глобальном рынке, что увеличит спрос на доллары в силу высокой защищенности этой валюты. А это приведет к ослаблению всех остальных валют, включая рубль.

Кроме того, ожидается повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в связи с высокой инфляцией в США. Это будет способствовать росту спроса на доллар при сокращении ее объемов в свободном обороте.

При этом закупаться наличными долларами и евро к новогодним праздникам бессмысленно, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, если только вы не собираетесь отдыхать за рубежом.