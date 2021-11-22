Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

ЦБ объяснил приостановку торгов бондами «Роснано»

RT на русскомиещё 21
40 минут назад

Банк России сообщил, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защиты кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.

ЦБ объяснил приостановку торгов бондами «Роснано»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что ЦБ получал данные об обсуждении «Роснано» с узким кругом кредиторов возможных сценариев реструктуризации долга.

19 ноября Банк России принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание. Отмечается, что это было сделано для защиты интересов всех кредиторов и держателей облигаций «Роснано» и для того, чтобы не создавать возможность для инсайдерской торговли на бирже в то время, пока госкомпания официально объявит о проведении переговоров.

В ЦБ добавили, что в настоящее время торги ведутся в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Мосбиржа с 17:08 мск приостановила торги облигациями «Роснано» общим объёмом на 71,5 млрд рублей.

Рынки,Компании,Роснано,Московская биржа,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители