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Цены на газ в Европе подскочили

Lenta.ruиещё 12
41 минуту назад

В ходе торгов во вторник, 23 ноября, цены на газ в Европе подскочили и достигли отметки в 1065 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Цены на газ в Европе подскочили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросла до 1067,4 долларов, что на 8,7 процента выше расчетной цены понедельника — 980 долларов.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне более низких, чем ожидалось, поставок газа из России и Норвегии, а также увеличившегося из-за восстановления экономики потребления. Стремительно выросшие цены на газ повлекли за собой рост цен и на другие энергоресурсы. В октябре стоимость газа едва не достигла отметки в две тысячи долларов. На момент написания новости газ торгуется на уровне 990 долларов за тысячу кубометров, по данным биржи ICE.

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