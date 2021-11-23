В ходе торгов во вторник, 23 ноября, цены на газ в Европе подскочили и достигли отметки в 1065 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне более низких, чем ожидалось, поставок газа из России и Норвегии, а также увеличившегося из-за восстановления экономики потребления. Стремительно выросшие цены на газ повлекли за собой рост цен и на другие энергоресурсы. В октябре стоимость газа едва не достигла отметки в две тысячи долларов. На момент написания новости газ торгуется на уровне 990 долларов за тысячу кубометров, по данным биржи ICE.