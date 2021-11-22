Рубль в пике: курс доллара превысил ₽74

Курс доллара в ходе торгов 22 ноября поднялся выше 74 рублей впервые с 27 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Курс доллара на 11:58 мск вырос на 59 копеек, до 74,04 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 83,43 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,44%, до $78,54 за баррель.

Российский рынок акций на открытии падал по основным индексам на фоне дешевеющей нефти. Согласно данным торгов, индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов впервые с 22 сентября.