Рубль и российский фондовый рынок рухнули до минимума с августа

Российская национальная валюта и фондовый рынок упали до минимума с августа на фоне падения цен на нефть, обострения геополитических рисков, а также «черного лебедя» от «Роснано», пишут «Ведомости».

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Курс доллара впервые с 27 августа взлетел выше 74 руб. На 15:12 мск он торговался на уровне 74,45 руб. Растет и евро - он уже стоит 83,89 руб.

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Индекс Мосбиржи на 13:31 мск снизился на 3,36% - до 3 881 пункта, что также является минимальным значением с 27 августа. Индекс РТС упал на 4,48% (1 646 пунктов). К 15:00 падение замедлилось: индекс Мосбиржи немного превысил 3 900 пунктов, индекс РТС составляет к этому часу 1 653 пункта.

Среди «голубых фишек» больше всего подешевели акции «Газпрома» (4,28%), Сбербанка (4,04%), «Новатэка» (4,09%) и «Татнефти» (2,88%), а также депозитарные расписки TCS Group (7,06%).

Падение коснулось и сырьевого рынка. Нефть стоит дешевле на 9% с 26 октября ($86,4 за баррель), когда был достигнут локальный максимум.

Эксперты считают, что основной причиной падения рынка стали возросшие геополитические риски, связанные с якобы возможных вторжением России на Украину. По мнению главного экономиста Sova Capital Артема Заигрина, такая информация влияет на российский рынок гораздо сильнее, чем падение цен на нефть и рост курса доллара. Он добавил, что с конца октября геополитическая риск-премия в рубле выросла с 4 руб./$ (5%) до 7 руб./$ (10%).

С ним согласен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, рубль традиционно очень чувствителен к геополитическим рискам, особенно с учетом появления новых деталей о якобы возможном военном вторжении.

Кроме того, на рубль влияют снижение котировок нефти Brent ниже $80 за баррель, укрепление доллара на мировых рынках и падение индекса гособлигаций до минимума весны 2020 года. С другой стороны, на локальную поддержку рубля влияют налоговый период, когда экспортеры обменивают валюту на рубли – его пик придется на эту неделю. Фундаментально рубль поддерживают высокая ключевая ставка ЦБ (7,5%) и ряд макроэкономических факторов, таких как сильный счет текущих операций, значительные накопленные резервы, отрицательный госдолг и консервативная бюджетная политика.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в качестве основных причин падения российского фондового рынка наряду с обострением геополитических рисков и падением нефти также назвал «черный лебедь» от Роснано (сначала торговлю бумагами госкомпании остановили, затем она заявила, что ищет решения по реструктуризации).

Перспективы для рубля будут зависеть от ряда факторов, считают эксперты. По мнению Бахтина, пара доллар/рубль до конца года будет торговаться в диапазоне 71-75. Заигрин, в свою очередь считает реалистичным диапазон в 70-71 руб./$ при ослаблении геополитического давления, но на фоне возникновения новых рисков.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин считает, что в текущей ситуации, если не учитывать геополитические риски, доллар должен стоить 73 руб. По его мнению, рубль стабилизируется, когда нефть вернется на уровень выше $80 за баррель.

Нельзя сказать с полной уверенностью, когда рынок перестанет реагировать на заголовки западных СМИ касательно геополитической ситуации, говорит Романчук.