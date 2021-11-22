Путин пообещал европейцам бесперебойные поставки газа

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова обеспечить бесперебойные поставки газа в Евросоюз. В том числе через газопровод «Северный поток — 2». Об этом глава государства заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги. Ранее стало известно, что Германия временно приостановила сертификацию российского газопровода.

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«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток-2"», — сообщила пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщал «Газпром», газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к запуску. Его первая нитка уже заполнена техническим газом, вторая находится в процессе подготовки к заполнению.

В середине ноября Германия приостановила сертификацию компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта. По законам страны владельцем и оператором участка немецкой части газопровода должна быть компания из Германии, поэтому Nord Stream 2 AG должна создать германскую «дочку».

16 ноября цена на газ в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров. Поводом для очередного взлёта стал отказ «Газпрома» бронировать дополнительные мощности на Украине в декабре, а также отсутствие заявок на бронирование мощностей газопровода «Ямал — Европа».