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Путин пообещал европейцам бесперебойные поставки газа

Секрет Фирмыиещё 4
3 часа назад

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова обеспечить бесперебойные поставки газа в Евросоюз. В том числе через газопровод «Северный поток — 2». Об этом глава государства заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги. Ранее стало известно, что Германия временно приостановила сертификацию российского газопровода.

Путин пообещал европейцам бесперебойные поставки газа
Фото: kremlin.ru, CC BY 4.0kremlin.ru, CC BY 4.0

«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток-2"», — сообщила пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщал «Газпром», газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к запуску. Его первая нитка уже заполнена техническим газом, вторая находится в процессе подготовки к заполнению.

В середине ноября Германия приостановила сертификацию компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта. По законам страны владельцем и оператором участка немецкой части газопровода должна быть компания из Германии, поэтому Nord Stream 2 AG должна создать германскую «дочку».

16 ноября цена на газ в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров. Поводом для очередного взлёта стал отказ «Газпрома» бронировать дополнительные мощности на Украине в декабре, а также отсутствие заявок на бронирование мощностей газопровода «Ямал — Европа».

К 22 ноября стоимость газа снова немного снизилась. Стоимость фьючерсов на открытии торгов понедельника опустилась ниже $980 за 1000 кубометров.

Рынки,Марио Драги,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Газпром,ЕС,
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