Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 3,58-5,55%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. На российском рынке акций в начале недели наблюдались активные продажи. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи упал на 3,58% - до 3872,77 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,55%, до 1628,1 пункта.

Доллар на 20:38 мск вырос на 1,46% - до 74,90 рубля, евро - на 1,27%, до 84,28 рубля.

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Усиление геополитической напряженности и ценовая слабость нефти привели к волне фиксации прибыли. Дополнительным негативом для рыночных настроений выступила ситуация вокруг "Роснано", отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на сырье оказались под давлением укрепления доллара. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 1,21% и торгуется в районе $79,29 за баррель.

Корпоративный сектор

С заметным опережением снижается финансовый сектор Сбер (-3,9%); ВТБ (-3,5%), Банк Санкт-Петербург (-3,1%), TCS Group (-6,2%).

Акции TCS провалились к минимальным с 30 сентября значениям. При этом "если ориентир на уровне 6500 не устоит, продажи могут распространиться к 6205 рублей", считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Усилились распродажи бумаг и нефтегазового сектора, где "хуже рынка" выглядели Газпром (-3,9%) и "Новатэк" (-3,0%), "Сургутнефтегаз" (-3,0%) и "Башнефть" (-3,2%), добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Акции "Полюса" (-5,54%) снижаются вместе с ценами на золото. Однако в данном случае - и само золото как актив вложений, так и бумаги данного эмитента сохраняют для рынка актуальность в качестве инструмента сбережения и увеличения средств в период шока, считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Рынок на 23 ноября

Если усиления негатива не последует, то падение индексов замедлится. При этом в случае смены ценового вектора нефти и улучшения внешних настроений просадка может начать выкупаться, считает Бахтин.

"Однако завтра накануне публикации протоколов последнего заседания ФРС США, общий настрой может быть выжидательным. Кроме этого, во вторник фокус внимания инвесторов может обратиться к первым оценкам индексов экономической активности PMI в производственном секторе и секторе услуг стран еврозоны, Великобритании, США", - уточняет эксперт.