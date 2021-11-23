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Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы

Елена Прошина
1 час назад

Министерство финансов на фоне дедолларизации накопило рекордные золотовалютные резервы. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский пояснил, зачем России такие накопление и на что они будут потрачены. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

Рекордные запасы: Зачем РФ скупила золото?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт объяснил, что Россия не испытывает необходимости накапливать огромные объемы золота и удерживать их в запасе, ведь резервы могут снизиться, если начнется серьезная коррекция в золоте. Однако Кричевский отметил, что есть и другая сторона вопроса. Большие золотовалютные резервы в сложившейся на долговом рынке ситуации — залог стабильности валюты и экономики относительно «истребования этих долгов или их массовой распродажи».

По мнению эксперта, накопленные золотые слитки — возможность закрыть все долги страны в один момент. Это некая подушка безопасности, которая может полностью покрыть все обязательства страны, если возникнет такая необходимость, пояснил Кричевский.

Ранее экономист Алексей Коренев рассказал, что рубль стал падать в цене, хотя весь год укреплял свои позиции на валютном рынке. Это связано с обвинениями США в причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе.

Рынки,Алексей Коренев,Минфин,РИА Новости,
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