Отрицательная зона: рубль окружили «черные лебеди»

В ближайшее время на российском фондовом рынке сохранятся колебания и давление на рубль. Такой прогноз сделали опрошенные «Известиями» аналитики.

На российский рынок акций и нацвалюту оказывают негативное влияние несколько факторов, отмечают эксперты. Это геополитические риски, снижение цен на нефть и «черный лебедь» от «Роснано».

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков подчеркнул, что под давлением чрезмерно высокой инфляции в глобальном контексте наблюдается смена вектора денежной политики. Он отметил жесткую риторику ФРС США, а также Центробанка России, которая направлена на борьбу с инфляцией. Кочетков также указал на то, что отечественный рынок ОФЗ уже закладывает рост ключевой ставки до 8,5%, что значительно перекрывает дивидендную доходность рынка акций. Эксперт также отметил наличие геополитических рисков, которые нервируют инвесторов.

Напомним, что 22 ноября во время торгов индексы Мосбиржи и РТС впервые с августа опустились ниже 3900 и 1700 пунктов соответственно. В течение дня рублевый индикатор продемонстрировал минимальный показатель - 3877, упав с начала ноября на 6,4%. А долларовый опустился до 1630 пунктов. Падение с начала месяца составило 11,4%.

Рубль по отношению к доллару впервые с апреля этого года опустился до отметки 74,99, а евро вырос до 84,54 рубля, что стало максимумом с сентября.

Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых связала падение индекса Мосбиржи в понедельник с проблемами «Роснано».

Напомним, что вечером 19 ноября Мосбиржа сообщила о приостановке торгов девятью видами облигаций АО «Роснано», 100% которого находятся в собственности государства. Этому предшествовало предписание Центробанка остановить торги облигациями госкомпании, чьи банковские долги превышают 76 млрд рублей. 22 ноября торги были возобновлены с измененными риск-параметрами. Сама госкомпания обсуждает различные сценарии реструктуризации долга. По госкомпании будет найден компромисс, который надежно предотвратит угрозу его банкротства, уверен шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Малых не исключает продолжения падения индексов, особенно если нефть возобновит отступление. Согласно ее прогнозу, ближайшие дни для рынка пройдут в отрицательной зоне.

Ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Центробанка будут мешать существенному ослаблению рубля на среднесрочном горизонте. До конца 2021 года диапазон по паре USD/RUB достигнет 71,5–74, EUR/RUB — 82,5–84,5, считает Малых.

Индекс Мосбиржи к Новому году будет выше уровня 4000 пунктов, а РТС — 1800, при более сильном рубле около 71–72 за доллар, полагает Кочетков.