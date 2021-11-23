Цены на нефть взлетели после попытки США снизить их

Сразу после объявления президента США Джо Байдена о начале продажи нефти из стратегических запасов и поддержке этих действий со стороны Великобритании, Южной Кореи, Японии, Китая и Индии стоимость сырья взлетела. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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По состоянию на 17:05 по московскому времени сорт Brent остановился на уровне 80,9 доллара за баррель (плюс 1,52 процента к началу торговой сессии), а сорт WTI — до 77,65 доллара (плюс 1,2 процента).

Целью планов Белого дома было дальнейшее снижение стоимости сырья (с октябрьских максимумов котировки упали на 10 процентов) с помощью вывода на рынок дополнительных объемов. По всей видимости, участников рынка разочаровало количество нефти, которое решили продать стороны соглашения.