Байден решил обрушить цены на нефть

Президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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«Из-за того, что предложение нефти не успевает за спросом, американские потребители ощущают на себе повышение цен на топливо на бензоколонках и в счетах за отопление их домов, как и американские предприятия. Вот почему президент Байден использует все доступные ему инструменты для снижения цен и устранения дефицита предложения», — пояснили в Белом доме.

Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, говорится в сообщении. Уточняется также, что в результате дипломатических усилий США мера будет принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.

«Это результат недельных консультаций со странами всего мира, и мы уже видим влияние этой работы на цены на нефть. За последние несколько недель цены на нефть упали почти на 10 процентов», — отметили в Белом доме.

Ранее о готовящемся решении сообщало агентство Bloomberg. На днях стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent за неделю упала на 3,6%. Всего за месяц Brent подешевела на 8%, а WTI – на 9%. В агентстве отмечали, что это, в частности, произошло на фоне решения Байдена. Топливо теряет в цене — любые национальные продажи должны быть достаточно значительными, чтобы цены могли расти.