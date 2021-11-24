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Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира

Елена Прошина
48 минут назад

Российская национальная валюта в октябре вернулась в список самых популярных в мире, увеличив свою долю до 0,2 процента в международных расчетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил руководитель управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, рубль восстановил свои позиции в октябре сразу из-за нескольких факторов, среди которых — рост цен на сырьевые товары и положение российской валюты на пространстве Евразийского экономического союза.

Рубль в июле впервые с 2016 года вошел в данный список с долей 0,18 процента в международных расчетах и сохранял свои позиции в августе. При этом в сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту. Однако в прошлом месяце российская валюта вновь заняла двадцатое место, нарастив долю до 0,2 процента с 0,18 процента в августе.

По итогам октября первое место среди самых популярных валют занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента. Второе место занимает евро с долей в 38,07 процента против 37,9 процента месяцем ранее. Замкнул тройку фунт стерлингов: доля которого за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41 процента.

Ранее аналитик Андрей Маслов заявил, что российский рубль может обвалиться из-за санкций и пандемии COVID-19 до Нового года.

Рынки,Андрей Маслов,ЕАЭС,РИА Новости,
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