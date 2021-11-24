Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Белоруссия обогнала всех соседей по ценам на картофель

Lenta.ru
34 минуты назад

Цены картофель в Белоруссии с начала года, согласно официальной статистике, выросли на 60 процентов. Из-за этого по стоимости продукта на внутреннем рынке республика обогнала всех соседей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Zerkalo.

Белоруссия обогнала всех соседей по ценам на картофель
Фото: Евгений Павленко / КоммерсантъЕвгений Павленко / Коммерсантъ

Для этого издание сравнило стоимость картофеля в службах доставки разных стран. В Белоруссии, в пересчете на российские рубли, диапазон самых низких цен составляет от 37,8 рубля до 56,11 рубля за килограмм. Речь идет только о местных сортах.

На Украине в одной из служб доставки картофель второго сорта можно купить по три рубля за килограмм, обычный — по 23,3 рубля. В России журналисты нашли в одной из федеральных сетей картофель по 37 рублей за килограмм. В странах Евросоюза продукт также оказался дешевле. Так, в Польше можно заказать доставку картофеля за 28 рублей, в Литве — 32,5 рубля, в Латвии — 37,2 рубля.

В конце сентября стало известно, что Белоруссия впервые в своей истории начала закупать картофель даже во время сбора урожая. Главным экспортером в соседнюю республику оказалась Украина. В общей сложности на тот момент импорт вырос на 40 процентов в годовом выражении.

В середине августа сообщалось о резком росте поставок картофеля из Белоруссии в Россию — с 8,3 тысячи тонн год назад до 94,3 тысячи тонн. Причиной такой динамики стал разрыв связей с остальными партнерами, так как общий экспорт продукта сократился в 3,5 раза по итогам первым семи месяцев года.

Рынки,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители