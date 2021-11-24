Белоруссия обогнала всех соседей по ценам на картофель

Цены картофель в Белоруссии с начала года, согласно официальной статистике, выросли на 60 процентов. Из-за этого по стоимости продукта на внутреннем рынке республика обогнала всех соседей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Zerkalo.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Евгений Павленко / Коммерсантъ

Для этого издание сравнило стоимость картофеля в службах доставки разных стран. В Белоруссии, в пересчете на российские рубли, диапазон самых низких цен составляет от 37,8 рубля до 56,11 рубля за килограмм. Речь идет только о местных сортах.

На Украине в одной из служб доставки картофель второго сорта можно купить по три рубля за килограмм, обычный — по 23,3 рубля. В России журналисты нашли в одной из федеральных сетей картофель по 37 рублей за килограмм. В странах Евросоюза продукт также оказался дешевле. Так, в Польше можно заказать доставку картофеля за 28 рублей, в Литве — 32,5 рубля, в Латвии — 37,2 рубля.

В конце сентября стало известно, что Белоруссия впервые в своей истории начала закупать картофель даже во время сбора урожая. Главным экспортером в соседнюю республику оказалась Украина. В общей сложности на тот момент импорт вырос на 40 процентов в годовом выражении.