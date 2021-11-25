Решение Байдена может привести к нефтяной войне

Решение администрации президента США Джо Байдена о высвобождении нефти из стратегического резерва вызвало острое недовольство стран-производителей нефти, которые не хотят, чтобы цены на сырье падали ниже $80 за баррель.

В связи с этим они могут не увеличить добычу, как от них требуют потребители «черного золота», а снизить (по сравнению с имеющимися планами). Об этом сообщает Finanz со ссылкой на The Wall Street Journal и Bloomberg.

В частности, данную идею продвигают главные игроки рынка — Россия и Саудовская Аравия. Таким образом, в мире может начаться нефтяная война, по аналогии с торговой войной между США и Китаем, предупреждают аналитики.

«Интересно, надолго ли хватит сделки ОПЕК+ в таком режиме. Как говорит опыт 1980-х годов, и внутри ОПЕК единство участников отнюдь не монолитно. А в ОПЕК+ состав куда более разнообразный», — рассуждает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.