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Решение Байдена может привести к нефтяной войне

Инвест-Форсайтиещё 3
1 час назад

Решение администрации президента США Джо Байдена о высвобождении нефти из стратегического резерва вызвало острое недовольство стран-производителей нефти, которые не хотят, чтобы цены на сырье падали ниже $80 за баррель.

В связи с этим они могут не увеличить добычу, как от них требуют потребители «черного золота», а снизить (по сравнению с имеющимися планами). Об этом сообщает Finanz со ссылкой на The Wall Street Journal и Bloomberg.

Россия приготовилась к трудностям с добычей нефти

В частности, данную идею продвигают главные игроки рынка — Россия и Саудовская Аравия. Таким образом, в мире может начаться нефтяная война, по аналогии с торговой войной между США и Китаем, предупреждают аналитики.

«Интересно, надолго ли хватит сделки ОПЕК+ в таком режиме. Как говорит опыт 1980-х годов, и внутри ОПЕК единство участников отнюдь не монолитно. А в ОПЕК+ состав куда более разнообразный», — рассуждает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Поясним, что ОПЕК+ дополняет ОПЕК следующими странами: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан. Россия не входит непосредственно в ОПЕК, хотя и является одним из крупнейших производителей нефти.

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