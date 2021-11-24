Польша обвинила «Газпром» в манипуляциях на газовом рынке

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель 25 ноября в Берлине обсудит «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: EPA EPA

«Наверняка завтра в Германии мы затронем тему энергетики, затронем тему «Северного потока-2», так как сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке, за которые ответственность несет «Газпром», …которые привели к росту цен на газ в несколько раз», — цитирует Моравецкого агентство.

Напомним, что на прошлой неделе началось европейское рабочее турне премьер-министра Польши для подготовки к отражению «угрозы с Востока». Он успел посетить Эстонию, Латвию, Литву и провести переговоры с коллегами из стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

Ранее начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил в статье для корпоративного журнала компании, что газовый кризис в Европе вызван острой нехваткой СПГ, что спровоцировало региональных игроков начать игру на повышение цен. Комлев указал на то, что профицит СПГ в 2020 году и его дефицит в 2021 году «со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ».