Россия приготовилась к трудностям с добычей нефти

Сорокин также полагает, что в ближайшие 25-30 лет углеводороды по-прежнему останутся основой мирового энергобаланса. Он отметил, что в перспективе поступления от их продажи могут упасть, как и выплаты дивидендов со стороны нефтегазовых компаний России. Зато отрасль сохранит объем инвестиций и рабочие места.

В октябре Минфин спрогнозировал, что в перспективе зависимость России от нефти и газа должна снизиться. К 2036 году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета опустится ниже отметки в 25 процентов. Как пояснили в ведомстве, снижение доли нефтегазовых доходов бюджета ожидается в долгосрочном периоде из-за уменьшения доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП. Минфин отметил, что это происходит в связи с постепенным ростом истощенности разрабатываемых запасов. При этом ведомство также считает, что в перспективе спрос на нефть может катастрофически снизиться на фоне энергетической трансформации стран мира.