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Американский фондовый рынок обвалился

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Основные биржевые индексы фондового рынка США обвалились в пятницу, 26 ноября, на фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который впервые был обнаружен в Южной Африке, свидетельствуют данные торгов.

Американский фондовый рынок обвалился
Фото: Brendan McDermid / ReutersBrendan McDermid / Reuters

Индекс Nasdaq Composite, рассчитывающийся по котировкам высокотехнологичных компаний, на открытии торгов опустился до 15 661,6 пункта (минус 1,16 процента). Промышленный индекс Dow Jones потерял 2,38 процента, опустившись до 34 955,60 пункта. Индекс S&P 500, включающий в себя 500 американских компаний с наибольшей капитализацией, составил 4627,93 пункта (минус 1,57 процента). Позже все индексы незначительно отыграли позиции.

Ранее на открытии основной торговой сессии обрушились основные индексы российского фондового рынка. На 17:45 московского времени индекс Мосбиржи составил 3838,97 пункта (минус 2,76 процента) , индекс РТС — 1602,11 пункта (минус 3,82 процента).

Мировые фондовые рынки также обвалились. В начале торгов японский индекс Nikkei 225 потерял 2,53 процента, китайский SSE Composite — 0,56 процента, южнокорейский KOSPI — 1,47 процента. Главный европейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 упал на 3,66 процента, французский индекс CAC 40 — на 4,8 процента, британский FTSE 100 — на 3,44 процента, немецкий DAX — на 3,04 процента, итальянский FTSE MIB — на 3,28 процента.

Цены на нефть продолжили падать. Нефть марки Brent подешевела до 76,58 доллара за баррель (минус 6,86 процента), марки WTI — до 72,23 доллара (минус 7,86 процента). Помимо общих опасений инвесторов из-за распространения штамма B.1.1.529 и ожидания новых локдаунов, на нефтяные котировки давит сообщение о том, что некоторые страны, в том числе США, Китай, Индия и Япония, планируют использовать свои стратегические запасы нефти для снижения стоимости.

На фоне дешевеющей нефти слабеет российский рубль. Курс доллара на 17:50 составил 75,45 рубля (плюс 0,76 рубля), курс евро вырос на 1,44 рубля, до 85,18 рубля.

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