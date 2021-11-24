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Клинтон рассказала, как Россия может дестабилизировать доллар

Елена Прошина
24 минуты назад

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон опасается, что Китай и Россия могут в перспективе использовать криптовалюту для дестабилизации доллара как резервной валюты, пишет Mediaite.

Клинтон рассказала, как Россия может дестабилизировать доллар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Клинтон, назрела необходимость регулировать рынки криптовалют.

«Представьте себе сочетание социальных сетей, алгоритмов, управляющих социальными сетями, с накоплением еще больших сумм денег за счет контроля определенных цепочек криптовалюты. Мы смотрим не только на государства, такие как Китай или Россия, или на другие государства, манипулирующие технологиями всех видов в своих интересах. Мы смотрим на негосударственных субъектов, которые либо совместно с государствами, либо сами по себе, эти дестабилизирующие страны дестабилизируют доллар как резервную валюту», - заявила Клинтон в интервью MSNBC.

Клинтон второй раз за неделю высказалась по этому поводу. На конференции Bloomberg в пятницу она также заявила, что, по ее мнению, криптовалюты «дестабилизируют» страны по всему миру.

Рынки,Хиллари Клинтон,Bloomberg,
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