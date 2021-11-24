Клинтон рассказала, как Россия может дестабилизировать доллар

«Представьте себе сочетание социальных сетей, алгоритмов, управляющих социальными сетями, с накоплением еще больших сумм денег за счет контроля определенных цепочек криптовалюты. Мы смотрим не только на государства, такие как Китай или Россия, или на другие государства, манипулирующие технологиями всех видов в своих интересах. Мы смотрим на негосударственных субъектов, которые либо совместно с государствами, либо сами по себе, эти дестабилизирующие страны дестабилизируют доллар как резервную валюту», - заявила Клинтон в интервью MSNBC.