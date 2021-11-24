Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти

Россия в сентябре вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти, опередив США. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

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В первый месяц осени Россия нарастила объемы добычи до 10,73 миллиона баррелей в сутки, тогда как Соединенные Штаты снизили добычу до 10,72 баррелей в сутки.

РФ также опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию, которая в сентябре добывала 9,67 миллиона баррелей в сутки.

Всего за первые девять месяцев 2021 года Россия добыла 387,8 миллиона тонн нефти, что на 0,1% выше аналогичного показателя годом ранее. При этом за сентябрь добыча нефти в РФ увеличилась на 8,1% в годовом выражении — до 44,1 миллиона тонн.