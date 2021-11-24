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Россия вышла на первое место в мире по объёмам добычи нефти

Парламентская газета
1 час назад

Россия в сентябре вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти, опередив США. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти
Фото: ТАССТАСС

В первый месяц осени Россия нарастила объемы добычи до 10,73 миллиона баррелей в сутки, тогда как Соединенные Штаты снизили добычу до 10,72 баррелей в сутки.

РФ также опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию, которая в сентябре добывала 9,67 миллиона баррелей в сутки.

Всего за первые девять месяцев 2021 года Россия добыла 387,8 миллиона тонн нефти, что на 0,1% выше аналогичного показателя годом ранее. При этом за сентябрь добыча нефти в РФ увеличилась на 8,1% в годовом выражении — до 44,1 миллиона тонн.

Экспорт российской нефти за январь — сентябрь снизился на 5,8% — до 171,4 миллиона тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 44,2%.

10 ноября глава министерства энергетики Николай Шульгинов на правительственном часе в Совете Федерации сообщил, что в текущем году добыча нефти и газового конденсата в России вырастет на 0,8 процента по сравнению с прошлым годом - до 517 миллионов тонн.

Рынки,Николай Шульгинов,Минэнерго,Совет Федерации,Росстат,ИТАР-ТАСС,
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