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Saxo Bank: российская валюта укрепится до 69–70 рублей за доллар

Елена Прошина
1 час назад

В Saxo Bank считают, что рубль может укрепиться в 2022 году до ₽69-70/$ благодаря сочетанию прагматичных шагов главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и росту цен на сырье, пишет РБК.

Saxo Bank: российская валюта укрепится до 69–70 рублей за доллар
Фото: ReutersReuters

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции заявил, что Набиуллина — «очень прагматичная глава ЦБ».

«В этом смысле рубль мне нравится. И у нас сейчас новый сырьевой цикл, а рубль — это сырьевая валюта, я считаю, что рубль будет укрепляться», — сказал Якобсен.

По его мнению, рубль укрепится после запуска «Северного потока — 2».

«Если мир сменит свою повестку, уточнит намерения немецкого правительства в отношении «Северного потока — 2», этот вопрос будет решен. И это приведет к укреплению рубля», — заявил экономист.

В Saxo Bank также считают, что на конец 2021 года инфляция в России составит 7-10%. Банк России в свою очередь прогнозирует, что инфляция по итогам года будет 7,4-7,9%.

Saxo Bank регулярно шокирует своими экономическими прогнозами, которые строятся на маловероятных и недооцениваемых событиях. В банке считают, что он могут серьезно повлиять на финансовые рынки. Так, на 2021 год эксперты банка прогнозировали рост дефолтов в корпоративном секторе из-за чрезмерной стимуляции экономики, появление китайской цифровой валюты, рост спроса на серебро и взлет развивающихся экономик.

Рынки,Эльвира Набиуллина,Saxo Bank,Центральный банк России,
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