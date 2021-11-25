Saxo Bank: российская валюта укрепится до 69–70 рублей за доллар

В Saxo Bank считают, что рубль может укрепиться в 2022 году до ₽69-70/$ благодаря сочетанию прагматичных шагов главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и росту цен на сырье, пишет РБК.
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции заявил, что Набиуллина — «очень прагматичная глава ЦБ».
«В этом смысле рубль мне нравится. И у нас сейчас новый сырьевой цикл, а рубль — это сырьевая валюта, я считаю, что рубль будет укрепляться», — сказал Якобсен.
По его мнению, рубль укрепится после запуска «Северного потока — 2».
«Если мир сменит свою повестку, уточнит намерения немецкого правительства в отношении «Северного потока — 2», этот вопрос будет решен. И это приведет к укреплению рубля», — заявил экономист.
В Saxo Bank также считают, что на конец 2021 года инфляция в России составит 7-10%. Банк России в свою очередь прогнозирует, что инфляция по итогам года будет 7,4-7,9%.
Saxo Bank регулярно шокирует своими экономическими прогнозами, которые строятся на маловероятных и недооцениваемых событиях. В банке считают, что он могут серьезно повлиять на финансовые рынки. Так, на 2021 год эксперты банка прогнозировали рост дефолтов в корпоративном секторе из-за чрезмерной стимуляции экономики, появление китайской цифровой валюты, рост спроса на серебро и взлет развивающихся экономик.