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Курс рубля рухнул

Лера Букина
1 час назад

Рубль в пятницу стремительно слабеет на фоне дешевеющей нефти. Курс доллара торгуется выше отметки 75 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс рубля рухнул
Фото: ТАССТАСС

Утром стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,3%, до $80,3 за баррель. На минимуме дня котировки опускались до $78,30 за баррель.

Курс доллара на 11:14 мск вырос на 99 копеек и составил 75,67 рубля. Курс евро прибавил 1,37 рубля и вырос до 85,05 рубля.

Российский рынок акций в пятницу претерпел обвал в начале торгов более чем на 3% на фоне рисков распространения нового штамма COVID-19. Индекс Мосбиржи упал ниже 3900 пунктов, а РТС — ниже 1600.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден сообщил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, обсудив этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией. По мнению экспертов ING, суммарный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, достигнет не менее 71 млн баррелей, что равно примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Решение администрации президента США Джо Байдена о высвобождении нефти из стратегического резерва взволновало страны-производителей нефти, которые не хотят, чтобы цены на сырье опускались ниже $80 за баррель. По данным The Wall Street Journal и Bloomberg, из-за этого они могут не нарастить добычу, как от них требуют потребители «черного золота», а, наоборот, снизить объемы восстановления добычи нефти.

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