Цены на нефть рухнули после появления новостей о распространении нового штамма коронавируса B.1.1.529, недавно обнаруженного в Ботсване, ЮАР и Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки Brent в пятницу, 26 ноября, потеряла в моменте 5,17 процента, опустившись с 82,25 до 78 долларов за баррель. В 11:50 она стоила 78,69 доллара (минус 4,29 процента). Нефть марки WTI упала с 78,39 до 73,41 доллара, потеряв 6,46 процента. Позже она поднялась до 74,19 доллара (минус 5,36 процента).

Инвесторы опасаются, что распространение нового штамма замедлит экономический рост и приведет к новым локдаунам по всему миру. Некоторые страны, в том числе Индия и Сингапур, уже ввели более строгие правила пограничного контроля.

Также на падение котировок влияет намерение некоторых стран, в том числе США, Китая, Индии и Японии, использовать стратегические запасы нефти для снижения стоимости сырья. Источники Bloomberg сообщили, что теперь страны ОПЕК+ рассматривают возможность отказаться от наращивания добычи в ответ на желание других государств «распечатать» резервы.