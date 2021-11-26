Новый штамм коронавируса обвалил мировые рынки

Мировые фондовые рынки обвалились на фоне нового штамма коронавируса. Индексы ведущих бирж России, Южной Кореи, Японии, Китая и Европы рухнули. Об этом свидетельствуют данные Innvesting.com.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,53 процента, китайский SSE Composite — 0,56 процента, южнокорейский KOSPI — 1,47 процента. Индекс Мосбиржи снизился на 2,74 процента до 3 839,52 пункта, а индекс РТС — на 4,19 процента до 1 595,98 пункта. То же происходит и с фондовыми рынками Европы. Главный европейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 лишился 3,66 процента. Французский индекс CAC 40 упал на 4,8 процента, британский FTSE 100 — на 3,44 процента, немецкий DAX — на 3,04 процента, итальянский FTSE MIB — на 3,28 процента, испанский IBEX 35 — на 3,56 процента.

25 ноября стало известно, что в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. Местные ученые не уверены, смогут ли существующие вакцины противостоять этой форме COVID-19, которую также выявили в Гонконге и Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила, что созовет чрезвычайную встречу из-за нового штамма. Предварительный анализ B.1.1.529 выявил большое количество мутаций.