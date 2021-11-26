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Доллар по ₽78: новый штамм COVID-19 грозит обвалом рубля

Лера Букина
1 час назад

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что от развития ситуации с новым штаммом COVID-19 зависит, обновит ли рубль годовой минимум, опустившись до 78 рублей за доллар. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Доллар по ₽78: новый штамм COVID-19 грозит обвалом рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Интерес инвесторов к рисковым активам на мировых рынках резко упал, что обусловлено сообщениями о новом быстро передающемся штамме коронавируса B.1.1.529, который был обнаружен в Южной Африке.

26 ноября в Женеве после 14:00 по московскому времени должна состояться встреча консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященная новому штамму. Развитие событий на рынках будет зависеть от оценок ВОЗ, указал Суверов.

«Если эксперты решат, что это опасно, то новые локдауны неизбежны, и тогда нефть пойдет в район 70-72 долларов за баррель, а доллар может обновить годовой максимум около 78 рублей», — считает он.

При отсутствии озабоченности ВОЗ относительно нового штамма рынки «остынут» и доллар вернется в район 74 рублей, допустил Суверов.

Утром 26 ноября доллар и евро подорожали на Московской бирже больше чем на рубль. Нефть Brent подешевела больше чем на 4%, до $78,38 за баррель.

Ранее в Saxo Bank спрогнозировали укрепление рубля в 2022 году до 69-70 рублей за доллар благодаря сочетанию прагматичных шагов главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и роста цен на сырье.

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