Доллар по ₽78: новый штамм COVID-19 грозит обвалом рубля

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что от развития ситуации с новым штаммом COVID-19 зависит, обновит ли рубль годовой минимум, опустившись до 78 рублей за доллар. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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Интерес инвесторов к рисковым активам на мировых рынках резко упал, что обусловлено сообщениями о новом быстро передающемся штамме коронавируса B.1.1.529, который был обнаружен в Южной Африке.

26 ноября в Женеве после 14:00 по московскому времени должна состояться встреча консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященная новому штамму. Развитие событий на рынках будет зависеть от оценок ВОЗ, указал Суверов.

«Если эксперты решат, что это опасно, то новые локдауны неизбежны, и тогда нефть пойдет в район 70-72 долларов за баррель, а доллар может обновить годовой максимум около 78 рублей», — считает он.

При отсутствии озабоченности ВОЗ относительно нового штамма рынки «остынут» и доллар вернется в район 74 рублей, допустил Суверов.

Утром 26 ноября доллар и евро подорожали на Московской бирже больше чем на рубль. Нефть Brent подешевела больше чем на 4%, до $78,38 за баррель.