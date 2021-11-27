«Если в Донбассе снова полыхнет, мы увидим доллар по 100 рублей»

Экономист Куликова спрогнозировала курс рубля в конце 2021 года

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Российская валюта продолжит падение и к концу декабря может достичь уровня 78 рублей за доллар, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Более того, нынешняя ситуация во многом напоминает сценарий весны 2020 года, когда доллар подорожал до более чем 80 рублей. Именно эта планка станет психологическим рубежом, после преодоления которого произойдет откат, ожидают эксперты.

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Ответ Центробанка

На фоне выявления нового штамма коронавируса в Южноафриканской республике (ЮАР) и высвобождения стратегических нефтяных запасов США рубль резко просел к доллару. Сложившаяся ситуация вынудила Центробанк пойти на экстренные меры и зафиксировать курс на отметке почти 76 рублей (75,59 руб.) за американскую валюту. Столь высоких показателей не наблюдалось с апреля.

Предыдущий уровень был ниже почти на рубль. Стремительное падение рубля валютный регулятор зафиксировал и по отношению к евро. На выходные ЦБ повысил курс к европейской валюте на 1 рубль 27,33 копейки — до 84,95 рубля.

Что будет с курсом рубля

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что тенденция на ослабление рубля к доллару продолжится и в следующем месяце. К концу декабря 2021 года курс будет держаться в коридоре 78-79 рублей за доллар. Однако не стоит исключать и вариант повторения кризиса марта 2020 года, когда российская валюта просела к американской до 82 рублей за доллар.

По словам экономиста Татьяны Куликовой, нефтяная интервенция президента США Джо Байдена, пусть и с запозданием, но принесла свои плоды, ускорив падение курса российской валюты. Ситуацию сейчас спасают договоренности ОПЕК+, которые в том числе помогают рублю не подняться выше соотношения 80 к 1.

«Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар», — подчеркнула эксперт.

Относительное же смягчение глобальной конъюнктуры может привести к стабилизации ценового коридора на 1-2 рубля ниже. Однако ожидать более стремительной корректировки до конца 2021 года не стоит.

Наихудший сценарий

Среди основных факторов, которые влияют на просадку рубля к доллару, самым недооцененным сейчас является напряженная обстановка на украино-российской границе. Американские издания, включая Bloomberg, предполагают ухудшение ситуации вплоть до военного вторжения Москвы. Опрошенные «Газетой.Ru» также выделили «фактор Киева» среди ключевых рисков, влияющих на падение курса российской валюты. Однако аналитики разошлись в оценках возможного развития военно-политического конфликта на востоке Украины.

Так, Куликова подчеркнула, что до прямого вмешательства России в ближайшие месяцы дело не дойдет. По словам эксперта, в США сейчас намеренно создают искусственное напряжение геополитической обстановки, которое не должно привести к еще более резкому падению рубля.

«В курс рубля сейчас активно заложена геополитика. Bloomberg недавно опубликовал статью о готовящейся войне России с Украиной. Это абсурдное предположение, однако в западной прессе этот вопрос еще не снят с политической повестки. Но эта тема неизбежно выдохнется», — отметила Куликова.

Более пессимистичного мнения о развитии событий на востоке Украины придерживается директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По мнению эксперта, политика российских властей на востоке Украины сейчас еще в большей степени рискует добить рублевый курс.

«Концентрация российских войск на границе с Украиной растет. Никто не знает, чем все это может закончиться.



Если в Донецке снова полыхнет, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше. При худшем раскладе российская валюта вполне может рухнуть и выше 100 рублей. Что-то подобное уже было, когда Крым стал «нашим», — напомнил Солодков.

Усилится ли инфляция

При дальнейшем падении курса рубля к доллару среднегодовые темпы инфляции могут приблизиться к психологической двузначной отметке. Но даже при относительно слабом падении национальной валюты показатели роста цен к концу декабря, вероятнее всего, достигнут коридора 9-9,5%. Однако цифры Росстата все равно не отражают реальную ситуацию со стремительным подорожанием продуктов первой необходимости, считают эксперты.

По словам Куликовой, двузначных показателей инфляции стоит ожидать в первом квартале 2022 года. Многократное же увеличение ключевой ставки Центробанком не спасет ситуацию из-за импортированного характера повышения товарных цен.

«В ближайшее время ЦБ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 0,5-1 п.п. Но монетарная политика никак не скажется на темпах инфляции. Российская экономика остро зависит от импорта комплектующих и сырья. Даже при высоких экспортных ценах на нашу продукцию на внутреннем рынке создается искусственный дефицит, что приводит к скачку инфляции», — объяснила Куликова.

Эксперт добавила, что смягчить инфляцию могла бы корректировка «Бюджетного правила». Согласно его условиям, цена отсечения для углеродной продукции сейчас составляет примерно $45. Экспортная разница от проданного сырья поступает в Минфин, который затем перечисляет средства в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Нужно ли вкладываться в доллары

С учетом высокой волатильности курса национальной валюты лучшим способом сохранить денежные сбережения, казалось бы, является покупка долларов. Но и в этом случае могут возникнуть определенные трудности. Дело в том, что и американская валюта за последнее время сдала позиции на валютном рынке, просев к ключевым конкурентам, включая евро. По этой причине сейчас не самое подходящее время для приобретения долларов, считают эксперты.

По словам Куликовой, из-за рекордного уровня внутренней инфляции в США и политики Федерального резервного фонда (ФРС) по массовой печати денежных средств доллар стал слишком волатилен.

«Инфляция в Штатах недавно достигала рекордных 6% — самый большой показатель за последнее десятилетие. ФРС же своей политикой создал переизбыток долларов на внутреннем рынке. В ближайшие годы стоит ожидать резкого ослабления американской валюты к евро», — отметила Куликова.

В свою очередь, Солодков назвал доллар традиционной «валютой-убежищем» для россиян. Даже с учетом относительного ослабления американской валюты за последнее время гражданам все равно выгоднее хранить сбережения в долларах.