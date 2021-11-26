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Киев выступил за продление контракта на транзит газа из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад

Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.

Зеленский озвучил позицию по транзиту газа из России
Фото: EPAEPA

«У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита газа... Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют...», – цитирует главу Украины РИА «Новости».

По словам Зеленского, он слышал мнение России о готовности продлить контракт на транзит, но кроме заявлений ничего не было, встреч между представителями «Нафтогаза» и Газпрома не было.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на слова главы компании заявили, что газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом еще 15 лет.

Говорилось о том, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. На эти цели потратят 1,5 млрд гривен.

Глава Газпрома Алексей Миллер ранее заявлял, что транзит газа возможен и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Рынки,Владимир Зеленский,Алексей Миллер,Нафтогаз,Газпром,РИА Новости,
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