Рублю предрекли падение из-за Украины

Вероятность горячего кризиса вокруг Украины якобы реальна. Об этом заявила бывшая замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер, сообщает Deutsche Welle.
По ее мнению, вне зависимости от планов Владимира Путина, вероятность того, что какой-то инцидент может привести к развитию горячего конфликта, очень реальна.
Кроме того, Геттемюллер допускает, что Владимир Путин готовится к беседе с президентом США Джо Байденом в том числе по этой и другим темам. Эксперты считают, что столкновение с Украиной может стать очередным фактором ослабления рубля.
«Растет заболеваемость коронавирусом (особенно чувствительно — в Европе), падает нефть и, как вишенка на торте, громкое обсуждение “горячего сценария” вокруг Украины. Все эти факторы негативные для рубля, так что удивляться его динамике нет оснований», — добавил экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
Эксперт подчеркнул, что в слабости рубля заключается сила бюджета и рост конкурентоспособности российской экономики в целом.
Напомним, в последние недели Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на границе с Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Он заверил, что данные действия никому не несут угрозы и никого не должны беспокоить.