Рублю предрекли падение из-за Украины

Вероятность горячего кризиса вокруг Украины якобы реальна. Об этом заявила бывшая замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер, сообщает Deutsche Welle.

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По ее мнению, вне зависимости от планов Владимира Путина, вероятность того, что какой-то инцидент может привести к развитию горячего конфликта, очень реальна.

Кроме того, Геттемюллер допускает, что Владимир Путин готовится к беседе с президентом США Джо Байденом в том числе по этой и другим темам. Эксперты считают, что столкновение с Украиной может стать очередным фактором ослабления рубля.

«Растет заболеваемость коронавирусом (особенно чувствительно — в Европе), падает нефть и, как вишенка на торте, громкое обсуждение “горячего сценария” вокруг Украины. Все эти факторы негативные для рубля, так что удивляться его динамике нет оснований», — добавил экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Эксперт подчеркнул, что в слабости рубля заключается сила бюджета и рост конкурентоспособности российской экономики в целом.

Напомним, в последние недели Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на границе с Украиной.