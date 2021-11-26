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Рублю предрекли падение из-за Украины

Елена Прошина
1 час назад

Вероятность горячего кризиса вокруг Украины якобы реальна. Об этом заявила бывшая замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер, сообщает Deutsche Welle.

Рублю предрекли падение из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, вне зависимости от планов Владимира Путина, вероятность того, что какой-то инцидент может привести к развитию горячего конфликта, очень реальна.

Кроме того, Геттемюллер допускает, что Владимир Путин готовится к беседе с президентом США Джо Байденом в том числе по этой и другим темам. Эксперты считают, что столкновение с Украиной может стать очередным фактором ослабления рубля.

«Растет заболеваемость коронавирусом (особенно чувствительно — в Европе), падает нефть и, как вишенка на торте, громкое обсуждение “горячего сценария” вокруг Украины. Все эти факторы негативные для рубля, так что удивляться его динамике нет оснований», — добавил экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Эксперт подчеркнул, что в слабости рубля заключается сила бюджета и рост конкурентоспособности российской экономики в целом.

Bloomberg: Путин является экспертом в умении держать Запад в напряжении

Напомним, в последние недели Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на границе с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Он заверил, что данные действия никому не несут угрозы и никого не должны беспокоить.

Рынки,Роуз Геттемюллер,Сергей Хестанов,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РАНХиГС,НАТО,Deutsche Welle,Bloomberg,
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