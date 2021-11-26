Зеленский, нефть или ЮАР: кто обвалил рубль

Курс рубля резко снизился в пятницу, 26 ноября на торгах Мосбиржи. Уже к середине дня российская валюта просела почти на рубль к доллару до 75,55 и на полтора рубля к евро – до 85,17. И, судя по прогнозам аналитиков, это еще не предел снижения «россиянина».

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В чем же причина падения рубля? Как часто бывает, наша валюта попала в «идеальный шторм». С одной стороны, все последние недели на нее действовали негативные геополитические факторы, из-за которых она потихоньку слабела – ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, заявления американских СМИ о концентрации российских военных частей на границе с Украиной, а также продолжающиеся тяжбы вокруг газопровода «Северный поток-2».

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26 ноября масла в геополитический огонь подлил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что 1 декабря в стране якобы готовится государственный переворот, в который замешана Россия.

С другой, против рубля, как и против других развивающихся валют, сыграли новости об очередном штамме коронавирусной инфекции, на сей раз из ЮАР. Всемирная организация здравоохранения оперативно собрала заседание по этому поводу, а 26 ноября глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм имеет большое количество мутаций, и это вызывает обеспокоенность.

Естественно, такие заявления вызвали обеспокоенность не только медиков, но и инвесторов, которые бросились выводить свои вложения из рисковых активов и перекладывать их в более надежные. Кроме того, на фоне этих новостей рухнул рынок нефти, которая до этого устойчиво росла. Но на опасениях того, что новый штамм приведет к очередному локдауну и замедлению мировой экономики нефть марки Brent подешевела более чем на 5% до 78 долларов за баррель. Российская валюта, хоть и по заявлениям властей давно «отвязалась» от курса нефти, не могла на это отреагировать.

Как считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, с учетом всех неблагоприятных факторов, рубль вполне может продолжить падение и затормозить только где-то возле отметки в 80 за доллар.

- Рубль снялся с тормозов в пятницу утром на фоне бегства в надежные активы на мировых рынках в пятницу утром. В отличие от геополитики, которая давила рубль в начале недели преимущественно на рубль, сегодня соразмерное движение наблюдается на многих рынках. Южноафриканский ранд и мексиканский песо теряют к доллару более 2% с начала дня. Предыдущее ослабление рубля явно работало на него сегодня. Режим распродажи на рынках включился на тревожных сообщениях о новой мутации коронавируса в ЮАР. ВОЗ и правительства ряда стран очень быстро реагируют на этот раз, созывая совещания и возвращая ограничения на авиасообщение.

Всплеск распродаж в пятницу сломил попытки рынка остановить продажи рубля у значимых 75 за доллар и 84 за евро. Уверенный выход выше ключевых уровней открывает дорогу к дальнейшему давлению на рубль, даже если оно и не будет столь выраженным. Теперь надежные предпосылки к развороту российской валюты могут не проявиться вплоть до области 78–80 за доллар. Для евро подобной надежной точкой поворота выглядит область 87, а еще более надежной – 90, где мы можем оказаться во второй половине января.

Аналитик клуба инвесторов InvestFuture Дина Гильмиярова считает, что главную роль в ослаблении курса рубля сыграла все же геополитика, хотя не обошлось и без других факторов.

- Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня большую пресс-конференцию, в ходе которой сообщил о готовящемся в стране перевороте, где, по его словам, замешаны представители из России. Не только США, но и Германия теперь выступает за введение новых санкций против Российской Федерации.

Кроме того, цена на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов падала на 5%. Снижение цен на энергоресурсы происходит по ряду причин. Это и опасения, связанные с новыми Южно-Африканскими штаммами коронавируса, и недавние заявления США о продаже сырьевых запасов из стратегических резервов.

А вот факторы, выступающие в качестве поддержки для рубля, слабеют. Из-за роста инфляции количество нерезидентов в ОФЗ, акциях и рубле уменьшается. Кроме того, продолжающаяся политика Центробанка по увеличению ключевой ставки не способствует снижению инфляционного давления.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что в ослаблении рубля виноваты не только внешние факторы, но и фундаментальная политика российского Минфина, который не дает нашей валюте укрепляться, зато от любых тревожных новостей она тут же слабеет, что ведет к снижению доходов населения и разгону инфляции.

- Курс рубля зависит не только от цен на нефть, но и от воли Минфина. А наш прекрасный Минфин, судя по всему, решил, что курс российской валюты будет в диапазоне 68-80 за доллар. В свое время, когда условия были подходящие, ведомство не захотело пускать рубль выше. У нас же каждый сам за себя – Центробанк пытается бороться с инфляцией, а Минфин – наполнять бюджет за счет слабого курса рубля.

Вот и результат такой политики. Если нижнюю границу определили, как 68+, до которой рубль и не доходил в этом году, значит, при любом ослаблении мы будем выходить к верхней границе, к которой сейчас и идем.

В данной ситуации бюджетное правило, в рамках которого все доходы от продажи нефти свыше черты отсечения поступают в ФНБ, играют против нас с вами. Получается издевательская ситуация, когда Фонд национального благосостояния растет, а само благосостояние падает.

Если бы не было бюджетного правила и ФНБ, то рубль еще несколько месяцев назад был бы в районе 60 за доллар. Но так как Минфин «пылесосит» валюту с рынка, он не дает рублю укрепиться, что работает на благо бюджета и экспортеров. А все, кто работает на внутреннем рынке, и население, от высоких цен на нефть ничего не получают, зато в случае ослабления валюты несет потери.

Взять хотя бы ситуацию с инфляцией. Финансовые власти пытаются представить, что она имеет исключительно внешний характер, и цены на международных рынках, безусловно, выросли. Но если посчитать то же продовольствие по курсу 75 и по курсу 60 за доллар – это, как говорится, две большие разницы.

«СП»: - С чем связан нынешний виток ослабления курса рубля?

- Текущее ослабление связано с коррекцией цен на нефть и с выходом иностранных игроков с российского фондового и долговых рынков. У нас был практически безоткатный рост на фондовом рынке с начала года, но есть такая поговорка: «Деревья не растут до небес». У нас наблюдался постоянный приток денег иностранных фондов, а теперь пришло время «собрать крошки со стола», то есть зафиксировать прибыть. Уже неделю наш рынок потихоньку распродают, а в результате последних новостей продажи усиливаются, что оказывает давление на курс рубля.

Если курс валюты находится в определенном коридоре, то когда на финансовых рынках начинается любое беспокойство, рубль слабеет от нижней границы. Чем она выше, тем больше будет слабеть наша валюта.