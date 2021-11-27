Эксперт назвал возможные сроки обвала рубля

Мировые цены на нефть могут рухнуть после неудачных переговоров США и ОПЕК+ о наращивании углеводородной добычи. Стоимость барреля нефти в таком случае начнет падать в конце декабря 2021 года, что незамедлительно отразится на курсе рубля. Такой прогноз сделал независимый экономист, аналитик нефтяного рынка Нарек Авакян, передает URA.RU.

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«Сигналом станет, если Штаты и ОПЕК+ не договорятся. Если договорятся, то цены на нефть начнут падать весной и наращивания добычи не будет», - предупредил эксперт.

По его мнению, падение может начаться уже «в конце декабря».

Аналитик подчеркнул, что зимой цены на нефть останутся высокими, поскольку Европа не успела запастись газом. Он сейчас стоит дорого, из-за этого многие потребители переходят на другие виды энергии, в первую очередь, на нефть.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой отметил, что Япония, Китай, Южная Корея, США также могут повлиять на мировые цены на нефть. Снижение произойдет, если эти страны одновременно проведут некие сырьевые интервенции на рынке. Однако по сравнению с объемами ОПЕК+, Саудовской Аравии, России перспектив серьезной корректировки нефтяных цен нет.

Ранее корейские и американские учёные разработали и протестировали концепцию создания экологичной нефти из глюкозы, перерабатываемой модифицированной кишечной палочкой.