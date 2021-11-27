Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Эксперт назвал возможные сроки обвала рубля

Майк Габриелян
32 минуты назад

Мировые цены на нефть могут рухнуть после неудачных переговоров США и ОПЕК+ о наращивании углеводородной добычи. Стоимость барреля нефти в таком случае начнет падать в конце декабря 2021 года, что незамедлительно отразится на курсе рубля. Такой прогноз сделал независимый экономист, аналитик нефтяного рынка Нарек Авакян, передает URA.RU.

Эксперт назвал возможные сроки обвала рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сигналом станет, если Штаты и ОПЕК+ не договорятся. Если договорятся, то цены на нефть начнут падать весной и наращивания добычи не будет», - предупредил эксперт.

По его мнению, падение может начаться уже «в конце декабря».

Аналитик подчеркнул, что зимой цены на нефть останутся высокими, поскольку Европа не успела запастись газом. Он сейчас стоит дорого, из-за этого многие потребители переходят на другие виды энергии, в первую очередь, на нефть.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой отметил, что Япония, Китай, Южная Корея, США также могут повлиять на мировые цены на нефть. Снижение произойдет, если эти страны одновременно проведут некие сырьевые интервенции на рынке. Однако по сравнению с объемами ОПЕК+, Саудовской Аравии, России перспектив серьезной корректировки нефтяных цен нет.

Ранее корейские и американские учёные разработали и протестировали концепцию создания экологичной нефти из глюкозы, перерабатываемой модифицированной кишечной палочкой.

https://news.rambler.ru/tech/47655517/

Рынки,Нарек Авакян,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители