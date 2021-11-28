Рухнет до 100: что ждет рубль в конце года

Российская валюта продолжит падение до конца текущего года. В преддверии 2022-го рубль будет балансировать на уровне 78-79 единиц за доллар. Однако не исключено падение ниже планки в 80, а в худшем варианте может рухнуть и до 100. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Экономист Татьяна Куликова отметила, что падение рубля ускоряет нефтяная интервенция США. Пока ситуацию спасают договорённости ОПЕК+. Они не дают российской валюте опуститься ниже 80 единиц за доллар. Однако к этому могут привести массовые локдауны, связанные с новым штаммом коронавируса.

При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар, — сказала специалист.

Она добавила, что ещё одним негативным фактором является нагнетание США геополитической обстановки, публикации в американских СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Экономист выразила надежду, что эта тема всё же «выдохнется».

Директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков дал более пессимистичный прогноз. По его словам, концентрация российских войск на границе возрастает и никому неизвестно, чем это закончится.

Если в Донецке снова полыхнёт, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше. При худшем раскладе российская валюта вполне может рухнуть и выше 100 рублей, — предположил он.