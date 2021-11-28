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Рублю предсказали падение до конца года

News.ru
1 час назад

Российская валюта продолжит падение до конца текущего года. В преддверии 2022-го рубль будет балансировать на уровне 78-79 единиц за доллар. Однако не исключено падение ниже планки в 80, а в худшем варианте может рухнуть и до 100. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Рухнет до 100: что ждет рубль в конце года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист Татьяна Куликова отметила, что падение рубля ускоряет нефтяная интервенция США. Пока ситуацию спасают договорённости ОПЕК+. Они не дают российской валюте опуститься ниже 80 единиц за доллар. Однако к этому могут привести массовые локдауны, связанные с новым штаммом коронавируса.

При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар, — сказала специалист.

Она добавила, что ещё одним негативным фактором является нагнетание США геополитической обстановки, публикации в американских СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Экономист выразила надежду, что эта тема всё же «выдохнется».

Зеленский, нефть или ЮАР: кто обвалил рубль

Директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков дал более пессимистичный прогноз. По его словам, концентрация российских войск на границе возрастает и никому неизвестно, чем это закончится.

Если в Донецке снова полыхнёт, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше. При худшем раскладе российская валюта вполне может рухнуть и выше 100 рублей, — предположил он.

Ранее инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что ноябрь и декабрь являются для рубля традиционно худшими месяцами. В конце 2021 года негативными факторами для российской валюты смогут стать монетарное ужесточение в США, «сюрпризы» в геополитике, в сфере цен на энергоносители, а также пандемия коронавируса.

Рынки,Александр Бахтин,Василий Солодков,Татьяна Куликова,ВШЭ,Газета.Ru,
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