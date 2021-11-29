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В «Газпроме» усомнились в снижении цен на газ для Европы

Елена Прошина
42 минуты назад

Форвардные цены на газ в Европе около $1000 за тысячу кубометров не являются устойчивыми, однако признаков их заметного снижения в ближайшие месяцы в настоящее время нет, считает глава финансового департамента российского газового холдинга Александр Иванников, пишет РИА Новости.

В «Газпроме» усомнились в снижении цен на газ для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже являясь прямыми бенефициарами текущей конъюнктуры, мы не считаем цены на газ около $1000 за тысячу кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы», - заявил Иванников в ходе телефонной конференции компании.

Цены на газ в Европе начали резко расти в конце лета. Исторический максимум в 1937 долларов за тысячу кубометров газа был достигнут 6 октября. Далее цены стали снижаться – 1 ноября они опустились ниже 750 долларов. В понедельник, 29 ноября, цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов поднялась выше $1100 за тысячу кубометров, пишет ТАСС.

Как следует из отчета «Газпрома», экспортная цена газа компании для Европы по итогам января-сентября выросла в 1,9 раза в годовом выражении и составила $241 доллар за тысячу кубометров. По итогам третьего квартала экспортная цена составила $313,4 доллара за тысячу кубометров, что почти в 2,7 раза больше, чем в третьем квартале 2020 года, пишет РИА Новости.

Экспортная цена газа для дальнего зарубежья в четвертом квартале будет на уровне 550 долларов за тысячу кубометров, пишет «Прайм» со ссылкой на замглавы департамента «Газпром экспорта» Андрея Зотова.

Рынки,Андрей Зотов,Александр Иванников,Газпром,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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