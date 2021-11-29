"Газпром" в 2022 году ожидает среднюю экспортную цену не ниже 2021 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром" ожидает, что в 2022 году средняя экспортная цена на газ будет не ниже уровня 2021 года. Объемы экспорта газа в 2022 году также будут не меньше 2020-2021 годов. Об этом на телефонной конференции сказал начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"Что касается 2022 года, то ситуация, которая складывается сейчас на рынке, рыночная конъюнктура говорит о том, что в любом случае, по нашим ожиданиям, по нашим расчетам, средневзвешенная цена следующего года никак не будет ниже средневзвешенной цены этого года. А какая она будет, мы увидим, когда будем закрывать 2021 год", - сказал он.

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Зотов также добавил, что "Газпром экспорт" ожидает среднюю цену газа на хабе TTF в IV квартале на уровне $550 за тыс. куб м. "Что касается четвертного квартала, то понятно, что конъюнктура рынка и форвардные кривые показывают, что цена четвертого квартала будет максимальной ценой. И по расчетам, которые мы делали от 25 октября, не обновляли после этого расчеты, она была на уровне где-то $550", - отметил он.

Компания по итогам 2021 года ожидает самую высокую за 6 лет суммарную выручку от экспорта газа, сообщил Зотов.

"Суммарная выручка, которая прогнозируется по 2021 году, будет самая высокая за последние 6 лет", - сказал он.

При этом Зотов не стал давать прогноз по физическому объему экспорта газа в 2021 году. "Какой будет физический объем, мы с вами увидим после 15 января 2022 года, когда будут подписаны последние акты сдачи и приемки газа по декабрю месяцу", - отметил топ-менеджер.

Начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников подчеркнул, что средняя цена экспорта газа "Газпрома" на европейский рынок в третьем квартале 2021 года в рублевом выражении стала самой высокой в истории холдинга. По его словам, средняя цена поставок газа в страны бывшего СССР также продолжила расти. "Это во многом было связано с ростом цен в странах Прибалтики", - пояснил топ-менеджер.

В понедельник, 29 ноября, цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1102 за 1 тыс. куб. м, или 94,3 евро за МВт ч.

Запасы газа в ПХГ

Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) сейчас составляют 75,5 млрд куб. м, что на 15 млрд куб. м ниже средних значений, сообщил Зотов.

"Что касается суммарных запасов газа на сегодняшний день в ПХГ, которые находятся на территории Евросоюза, то на 27 число [ноября] мы делали отчет, у нас получается 75,25 млрд куб. м при среднем за последние 6 лет значении в 90,73 млрд куб. м. То есть разница в минус 15 млрд куб. м. Закачка не производилась в достаточной мере в последнее время", - отметил Зотов.

По его словам, запасы газа в ПХГ самого "Газпрома" в Европе невысоки, но закачка продолжается. "До конца декабря она будет вестись. Конечно, не будет идти речь о тех объемах, которые были на момент начала отбора прошлого года", - добавил Зотов. Он также напомнил, что потребление газа в России в январе - сентябре выросло на 46 млрд куб. м, что сказалось на темпах закачки в ПХГ Европы.